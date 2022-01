Calciomercato Inter, spunta il nome per il dopo De Vrij: la richiesta

L’Inter non ha ancora trovato l’accordo per De Vrij. Il sostituto potrebbe arrivare a parametro zero

Gli ultimi giorni di calciomercato potrebbero regalare dei colpi a sorpresa in casa Inter. I nerazzurri, in corsa su tutti i fronti, stanno programmando anche la prossima stagione: i rinnovi in bilico, tra i quali spicca De Vrij, inducono Marotta alla ricerca di eventuali sostituti.

Il difensore olandese, arrivato dalla Lazio nel 2018, ha il contratto in scadenza a giugno 2023. La dirigenza vorrebbe evitare di perderlo a parametro zero nella prossima stagione ma l’accordo per il prolungamento appare complicato. Così, l’ex direttore della Juventus potrebbe valutare delle alternative. In particolare, l’Inter potrebbe ricevere delle ‘lusinghe’ da parte degli agenti di Niklas Sule, prossimo alla scadenza contrattuale – giugno 2022 – con il Bayern Monaco.

Calciomercato Inter, Niklas Sule occasione a parametro zero

Niklas Sule milita nel Bayern Monaco dal 2017. Con i bavaresi ha disputato 157 partite, riuscendo anche a segnare 6 gol. Alto 1.95 metri, è più giovane di tre anni rispetto a Stefan De Vrij. Non sarà facile ingaggiarlo a parametro zero, poichè le richieste degli agenti sono piuttosto alte: accettano proposte non inferiori ai 6 milioni di euro, una cifra alta per le casse nerazzurre.