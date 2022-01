Inter, colpo gratis e mega intreccio con la Juventus

L’Inter prepara il nuovo colpo in attacco e la trattativa apre potrebbe portare la Juventus a effettuare un’operazione in entrata e una in uscita

È una stagione straordinaria quella che sta vivendo l’Inter, che nonostante le diverse cessioni importanti della scorsa estate sta facendo anche meglio del solito e vuole prendere il volo verso la conquista del secondo scudetto consecutivo. I nerazzurri non vogliono fermarsi e intanto lavorano anche sul calciomercato per rinforzarsi.

Inter, Caicedo nel mirino per l’attacco. Ipotesi Kaio Jorge al Genoa e Rovella alla Juventus

L’Inter vuole rendere ancor più completa la propria rosa e per questo cerca un nuovo attaccante, anche perché negli ultimi giorni è arrivato l’infortunio di Joaquin Correa. Per rimpiazzarlo nel mirino sembra esserci Felipe Caicedo, che è stato già allenato e piace al tecnico Simone Inzaghi. Per lui potrebbe esserci anche una rescissione del contratto, così come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’, che faciliterebbe sicuramente un suo eventuale trasferimento in nerazzurro.

La compagine ligure a sua volta potrebbe cercare il sostituto di Caicedo dalla Juventus. Nel mirino infatti potrebbe esserci Kaio Jorge, che sta avendo poco spazio in bianconero e ha bisogno di collezionare minuti per continuare il suo percorso di crescita. Per arrivare a lui, potrebbe esserci un approdo anticipato a Torino di Nicolò Rovella, che è in prestito fino a giugno ma potrebbe approdare alla Juventus già nel mese di gennaio.

L’Inter dunque cerca il rinforzo in attacco e l’operazione in entrata potrebbe aprire anche a nuovi affari da parte della Juventus.