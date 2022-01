Milan, dietrofront e addio sicuro: si cerca il sostituto

Il Milan ha intenzione di cambiare strategia: delusione dei rossoneri, pronti a lasciar partire la pedina di Pioli

Il Milan ha tutta l’intenzione di provare a battere la Juventus, nel big match che andrà in scena domani sera a San Siro, per provare a restare in scia all’Inter capolista. Nei pensieri del club meneghino vi è però il calciomercato che, entro la chiusura del 31 gennaio, può ancora portare novità importanti alla rosa di Pioli. Dal possibile innesto in difesa che arricchisca la batteria di centrali dopo l’infortunio di Kjaer che terrà il danese lontano dai campi fino alla prossima estate all’idea di un nuovo attaccante che si affianchi a Ibrahimovic, Leao e Giroud.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, svolta inattesa | Gratis al Barcellona

Dalla Spagna arrivano, però, novità importanti per uno dei big di Pioli che a fine anno pare destinato a lasciare il club di via Aldo Rossi. Si tratta di Brahim Diaz che, numeri alla mano, sta deludendo le aspettative in maglia rossonera. Sono infatti solo 4 le reti, con 4 assist vincenti, in 24 presenze tra campionato e coppe con la maglia del ‘Diavolo’. Prestazioni altalenanti quelle del talento spagnolo, in prestito dal Real Madrid con il quale il Milan vanta un’opzione di riscatto per l’estate 2022.

LEGGI ANCHE >>>Niente convocazione, addio immediato: derby tra Inter e Milan

Milan-Brahim Diaz, sarà addio: lo scenario

Secondo quanto riferito dal portale spagnolo ‘Todofichajes.com’, il futuro di Brahim Diaz potrebbe essere lontano da Milanello. Dalla Spagna sono certi riguardo alla decisione del club rossonero di non continuare a puntare sul talento spagnolo che, dunque, non sarà riscattato dal Milan. Una delusione dovuta a diverse prestazioni insufficienti da parte del giovane trequartista che rimane in scadenza nel giugno 2023 con il Real Madrid.

Con il Milan che si è defilato e cerca già il possibile sostituto di Diaz, le ‘Merengues’ dovranno decidere se rinnovare il contratto del giocatore o venderlo subito, per rischiare di perderlo a zero tra un anno e mezzo. Uno scenario che, fino a qualche mese fa, pareva decisamente improbabile: adesso, però, il destino di Brahim Diaz è sempre più lontano dai colori rossoneri.

LEGGI ANCHE >>>L’offerta mette fuori gioco Juventus e Milan: va in Premier League

Situazione in divenire, i prossimi mesi saranno decisivi: al momento, però, il Milan e Brahim Diaz sono davvero molto lontani da una permanenza che vada oltre il 30 giugno 2022.