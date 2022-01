Calciomercato Milan, svolta inattesa | Gratis al Barcellona

Una svolta improvvisa nel calciomercato del Milan arriva dalla Spagna: futuro a zero con la maglia del Barcellona

Il big match contro la Juventus è ormai alle porte ed il Milan di Stefano Pioli ha intenzione di rialzarsi dopo il rumoroso scivolone casalingo contro lo Spezia. Dal calcio giocato al calciomercato, per Maldini e Massara è tempo di valutare le prossime mosse: tra entrate ed uscite, la rosa del tecnico emiliano potrebbe cambiare pelle. Dal possibile approdo di un nuovo attaccante che rimpiazzi Pellegri, che dovrebbe salutare anzitempo il Milan, al rinforzo in difesa richiesto da Pioli per rimpiazzare l’infortunato Kjaer.

In particolar modo, in vista dell’estate 2022, uno degli obiettivi della dirigenza milanista potrebbe allontanarsi dalla possibilità di sbarcare in quel di Milanello. Secondo quanto riportato da ‘Elnacional.cat‘, il Barcellona avrebbe ormai raggiunto l’accordo per il trasferimento, la prossima estate, di Noussair Mazraoui.

Milan ko, Laporta supera Maldini: colpo Mazraoui

Il laterale destro rimane in scadenza nel giugno 2022 e la possibilità che rinnovi con la società olandese è ormai sfumata definitivamente. Il club catalano ha in mano la possibilità di portare il talento classe 1997 alla corte di Xavi, a parametro zero. A Mazraoui ha pensato con insistenza il Milan, così come altre società di Serie A, fiutando il possibile affare che, tuttavia, pare destinato a sfumare proprio a causa della società di Laporta.

Un accordo ormai trovato da tempo quello tra i catalani e l’entourage del 27enne di Leiderdorp, reduce da 22 presenze tra campionato e coppe, con 4 reti e 3 assist vincenti, con la maglia dell’Ajax. Situazione dunque ben chiara, con la società di via Aldo Rossi che dunque dovrà guardare altrove.

Il Barcellona dovrebbe quindi avere la meglio, tra sei mesi e a costo zero, per la firma di Noussair Mazraoui: il talento olandese è destinato a volare in Spagna.