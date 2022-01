L’Atalanta strappa un punto all’Olimpico: occasione persa per la Lazio

L’Atalanta riesce a conquistare un punto all’Olimpico contro la Lazio nonostante le numerose assenze: occasione persa per Sarri

Poche emozioni e zero gol nell’anticipo della 23esima giornata di Serie A tra Atalanta e Lazio. Al contrario di quanto ci si poteva aspettare, nessuna delle due squadre è riuscita a penetrare la porta avversaria. Un punto che giova soprattutto alla ‘Dea’ guidata da Gasperini, viste le numerose assenze dovute al Covid-19.

Il copione è stato lo stesso per primo tempo e secondo. Il pallino del gioco ce lo hanno avuto in mano i padroni di casa praticamente per tutta la gara. A loro, non a caso, è andata l’occasione più ghiotta nei 90 minuti. Nella ripresa, al 64esimo, Milinkovic-Savic (anche oggi tra i migliori dei suoi) crossa la sfera all’interno dell’area e trova libero Zaccagni, che si coordina alla grande ma colpisce in pieno il palo. Un’occasione persa per la truppa di Maurizio Sarri, come testimoniato anche dall’esultanza di Gasperini a fine gara. L’Atalanta domani può essere sorpassata in classifica dalla Juventus, che però se la vedrà domani a San Siro contro il Milan. Non proprio un avversario comodo.

Serie A, Lazio-Atalanta 0-0: tabellino e classifica

Ecco il tabellino della partita e la classifica aggiornata.

Lazio-Atalanta 0-0

CLASSIFICA SERIE A: Inter 53, Milan 48, Napoli 46, Atalanta 43, Juventus 41, Lazio* 36, Fiorentina** 35, Roma 35, Hellas Verona* 33, Torino** 31, Empoli 29, Sassuolo 28, Bologna 27, Udinese 24, Spezia 22, Sampdoria 20, Venezia 18, Cagliari 16, Genoa* 13, Salernitana** 10.

*Una partita in più

**Una partita in meno