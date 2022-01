Juventus stroncata a sorpresa: annuncio pazzesco su Vlahovic

La Juventus continua a osservare con interesse Dusan Vlahovic, ma il colpo dalla Fiorentina è in salita: bianconeri stroncati in diretta

La Juventus ha come priorità quella di trovare un attaccante e non è più una sorpresa. Massimiliano Allegri ha bisogno nella sua rosa di un bomber che possa assicurare gol importanti e al quale il reparto offensivo e la squadra possano affidarsi.

Uno dei nomi nel mirino dei bianconeri è sicuramente Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina che in 24 partite disputate fino ad ora ha messo a segno ben 20 gol. Il colpo in attacco però per la Juventus potrebbe essere complicato.

Juventus, Furini stronca la Juventus: “Fossi Vlahovic andrei in una squadra con maggiori ambizioni”

La Juventus continua a cercare un bomber e quello di Dusan Vlahovic ovviamente sarebbe il profilo ideale per i bianconeri. A stroncare la Juventus però è l’opinionista Luigi Furini, che ai microfoni di ‘Top Calcio 24’ afferma:

“Arrivabene è messo a guardia della cassaforte dalla famiglia Agnelli, non consentirà alla Juventus di spendere tanti soldi, per Vlahovic o altri giocatori. Secondo me, parlando solo di campo, Vlahovic alla Juve va a perdere un altro anno. La squadra è in ricostruzione, hanno chiamato Allegri per questo, ma mancano troppe pedine per diventare top. Andrei in una squadra con maggiori ambizioni”.