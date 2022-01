Juventus, ancora un attacco: “Una squadraccia”. L’elogio ad Allegri

Massimiliano Allegri ha continuato a lavorare nonostante qualche risultato negativo di troppo: la Juventus vuole un posto in Champions

La stagione non è iniziato nel migliore dei modi con tante sconfitte ad inizio anno: ora la Juventus cercherà di sorprendere tutti con le idee di Massimiliano Allegri, che aspetta qualche regalo sul fronte calciomercato.

E così sono arrivate le dichiarazioni dell’allenatore ed opinionista tv, Fernando Orsi, che ha svelato ai microfoni di Radio Radio il suo punto di vista elogiando Allegri: “Fa i miracoli con poco, gli danno addosso tutti perché gioca male”.

Poi è arrivato l’attacco alla Juventus: “Una squadraccia, una delle più brutte della storia. E, secondo me, l’allenatore sta facendo benissimo. Ditemi quali giocatori della Juve giocherebbero nell’Inter o nel Napoli: forse solo de Ligt, non considerando Chiesa che ha chiuso la stagione in anticipo. È una squadra normale con una gloriosa maglia addosso. Un altro tecnico non li avrebbe fatti tutti questi punti”.

Juventus, la voglia di riscatto

La Juventus cercherà di entrare tra le prime quattro della Serie A per consolidare un posto in Champions League in vista della prossima stagione. In estate ci sarà la vera rivoluzione in casa bianconera per essere protagonista nuovamente sia in Italia che in campo internazionale come tante stagioni fa ormai. Sempre con Massimiliano Allegri in panchina per un progetto duraturo nel corso degli anni.