Ritorno e scambio tra stelle, Simeone tenta la Juventus | Colpo immediato

L’Atletico Madrid può bussare subito alla porta della Juventus: top player sul piatto, spunta l’ipotesi scambio

Il pensiero in casa Juventus è quasi totalmente rivolto al prossimo big match di Serie A contro il Milan. Una gara che può dare nuovo slancio ai bianconeri, nell’ottica di una difficile rimonta al quarto posto occupato dall’Atalanta. Dal calcio giocato al calciomercato, gli ultimi giorni della sessione invernale che si chiuderà il prossimo31 gennaio può regalare uno scenario inatteso per la squadra allenata da Massimiliano Allegri. Sullo sfondo torna con forza Diego Simeone ed il suo Atletico Madrid. Il ‘Cholo’ non smette di pensare ad uno dei gioielli della Juventus.

Si tratta di Paulo Dybala, da tempo sul taccuino dei ‘Colchoneros’ ma non solo e che difficilmente rinnoverà il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con la Juventus. Sull’argentino resta viva la suggestiva ipotesi Inter, anche se quella spagnola potrebbe essere la ‘minaccia’ più concreta già entro la fine del mese di gennaio. Il piano di Simeone prevederebbe un possibile scambio, tentando la Juventus a cedere l’ex fantasista del Palermo già nell’attuale sessione di mercato.

Scambio a sorpresa: il piano di Simeone per Dybala

Dybala rimane quindi uno dei sogni dell’Atletico Madrid che, in un momento particolare del calciomercato europeo, può pensare allo scambio. L’eventualità che lo spagnolo Saul ritorni dal prestito dal Chelsea sono concrete: il 27enne di Elche, seguito a lungo anche dalla Juventus, non ha brillato agli ordini di Tuchel e non rientra più nei piani del ‘Cholo’.

Ecco quindi che, all’orizzonte, la pista Saul alla Juventus potrebbe riaccendersi, allettando Allegri e allontanando definitivamente Dybala dalla Torino bianconera.

Situazione in divenire, con la Juventus che potrebbe valutare la proposta degli spagnoli: Saul e Dybala nell’affare.