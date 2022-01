Inter, UFFICIALE: Simone Inzaghi positivo al Covid | Il comunicato

In casa Inter arrivano brutte notizie da Simone Inzaghi. Il tecnico è infatti risultato positivo al Covid. Il comunicato ufficiale della società lo svela

La striscia vincente dell’Inter continua, con un nuovo mattone verso la conquista del secondo scudetto consecutivo che viene posato dai tre punti conquistati all’ultimo respiro contro il Venezia. A favorire la fuga dei nerazzurri poi è anche il pareggio senza reti tra Milan e Juventus di domenica sera.

Se all’interno del terreno del gioco tutto va per il verso giusto, le brutte notizie arrivano dalla panchina. Infatti il tecnico interista Simone Inzaghi è risultato oggi positivo al Covid. A comunicarlo è la società nerazzurra attraverso una nota ufficiale che recita:

“FC Internazionale Milano comunica che Simone Inzaghi è risultato positivo a un tampone di controllo effettuato in data odierna. Il tecnico seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario”. Fortunatamente con la sosta per gli impegni delle Nazionali, il tecnico nerazzurro avrà il tempo di negativizzarsi e tornare in panchina per il derby contro il Milan in programma il prossimo 6 febbraio a San Siro.