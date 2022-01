Calciomercato, il Barcellona molla il big | Inter alla finestra

La rivoluzione in casa Barcellona potrebbe portare all’addo di un big già nel mirino dell’Inter: occasione di mercato per Marotta

Grandi movimenti in terra catalana. L’avvento di Xavi Hernàndez è stato solo il primo passo di una rivoluzione che forse non ha precedenti nella gloriosa storia del club blaugrana. Tra cessioni eccellenti e sogni di colpi da novanta, il presidente Joan Laporta vuole fare le cose in grande. Senza guardare in faccia a nessuno.

Consumatosi già, con la fine ancora da scrivere, il braccio di ferro con Ousmane Dembelé, ed in procinto di dare il benservito anche a Memphis Depay, il club blaugrana ora lavora sulle prossime entrate. Da pianificare in vista della prossima estate. Uno degli obiettivi di mercato risponde al nome di Nicolàs Tagliafico, il 29enne argentino in forza all’Ajax e già seguito dall’Inter di Conte due anni orsono. Il pressing blaugrana sul giocatore è già in atto: se l’operazione dovesse andare a buon fine proprio i nerazzurri si ritroverebbero tra le mani un’occasione d’oro.

Calciomercato Inter, occasione Jordi Alba dal Barça

A conferma di indiscrezioni già circolanti nell’ambiente catalano da qualche tempo, l’esperienza decennale di Jordi Alba con la camiseta blaugrana sembra volgere al termine. Il desiderio di ‘ringiovanimento’ del club – per quanto lo stesso Tagliafico compità 30 anni ad agosto – comporterà la cessione di una delle colonne dell’era Messi. La società nerazzurra, sempre a caccia di un esterno che possa sostituire Perisic – il cui rinnovo si fa sempre più difficile – sogna il grande colpo.

L’ingaggio del laterale spagnolo – 7,8 milioni annui – non dovrebbe autorizzare sogni di gloria, ma la gestione Zhang – mirata ad avere liquidità la prossima estate – potrebbe consentire all’Inter margine di manovra. Se oltretutto dovesse arrivare lo Scudetto, e si dovesse fare ulteriore strada in Champions League, ecco che tutto potrebbe cambiare. L’ambizione di Jordi Alba potrebbe essere soddisfatta dal possibile approdo in un club che avrebbe mantenuto intatto il suo prestigi. E la voglia di continuare ad accumulare trofei…