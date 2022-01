Accordo con il Barcellona, beffa in Serie A: Xavi ha parlato con lui

Il Barcellona vuole dimenticare in fretta la prima parte di stagione ricca di risultati negativi: ecco il nuovo colpo per Xavi dopo Ferran Torres

L’arrivo di Xavi sulla panchina del Barcellona ha cambiato le carte in tavola. Subito è arrivato il talentuoso giocatore spagnolo, Ferran Torres, ma non è finita qui.

Diversi club di Serie A, come Milan e Fiorentina, avevano messo gli occhi sul talentuoso centrocampista spagnolo del Real Madrid, Isco, che non farebbe più parte del progetto tecnico-tattico di Carlo Ancelotti. In scadenza di contratto, l’ex Malaga potrebbe subito dire addio. Così, come svelato dal celebre programma “El Chiringuito” Xavi ha già parlato con lui per cercare di convincerlo a trasferirsi in blagruana: ci sarebbe già un principio d’accordo con il giocatore, pronto a mettere in mostra nuovamente tutte le sue qualità.

Calciomercato, Isco può restare in Spagna

Un’idea entusiasmante per rinforzare il centrocampo di Xavi in ottica futura. A poco a poco, la compagine blaugrana sta conquistando risultati sempre più importanti per risalire velocemente in classifica, ma non sarà facile vista la stagione già compromessa dopo una partenza completamente da dimenticare. Isco sarebbe la ciliegina sulla torta dopo l’arrivo di Ferran Torres, ufficializzato da pochi giorni. Xavi vuole invertire il senso di marcia dando un’impronta al gioco della compagine catalana per farla splendere nuovamente proprio come quando lui giocava.