Il piano della Juventus per il centrocampo. L’obiettivo numero uno gioca in Serie A, sondaggi con l’agente

La Juventus resta in corsa per il quarto posto. Il rallentamento dell’Atalanta ha infatti permesso ad Allegri di rosocchiare qualche punto, tornando prepotentemente in zona Champions League. Sul fronte mercato intanto, Cherubini cerca un rinforzo a centrocampo.

La prima parte di stagione della Juventus ha messo in mostra delle lacune in alcuni settori del campo, in particolare a centrocampo. Arthur, Rabiot, Ramsey e Bentancur hanno lasciato molto a desiderare, lasciando al neo arrivato Locatelli le redini della mediana. L’unico a ‘salvarsi’ assieme all’ex Sassuolo è stato Weston McKennie – a segno 4 volte in stagione -, apparso abile ad inserirsi tra le linee.

L’obiettivo della Vecchia Signora è Nicolò Barella, autore di ben 8 assist in Serie A con la maglia dell’Inter. Complessivamente, l’ex Cagliari ha totalizzato 119 presenze e 9 reti in nerazzurro, regalando 29 passaggi decisivi ai suoi compagni.

Calciomercato Juventus, Cherubini tenta lo sgarbo all’Inter: sondaggio per Barella

L’Inter potrebbe perdere uno dei protagonisti dello scudetto e della cavalcata verso il secondo titolo consecutivo. Nicolò Barella infatti, può essere sacrificato dai nerazzurri. La Juventus starebbe sondando il terreno con l’agente del calciatore, cercando di agire per prima in caso di cessione.

Oltre ad acquistare un giovane e talentuso centrocampista, i bianconeri avrebbero anche l’occasione di ‘vendicarsi’ di Marotta, pronto ad ingaggiare Paulo Dybala in caso di mancato rinnovo contrattuale.