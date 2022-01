Calciomercato Milan, attacco a Maldini: “Ha sbagliato tutti gli attaccanti”

Attacco del giornalista a Paolo Maldini in merito al mercato del Milan e in particolare su Vlahovic

La telenovela Dusan Vlahovic sta per volgere al termine. Il centravanti serbo avrebbe detto di sì alla Juventus e la Fiorentina sta per accettare la proposta dei bianconeri per un trasferimento immediato del bomber.

Presto potrebbe arrivare la fumata bianca che manderebbe fuori gioco tutte le pretendenti che pensavano di prenderlo a costo zero in estate, compreso il Milan. I rossoneri lo hanno sempre cercato ma i rivali bianconeri stanno per mettere fine al sogno. In merito a Vlahovic e alle operazioni di mercato del Milan è intervenuto il giornalista Matteo Colturani che ha attaccato Paolo Maldini e la società a ‘Top Calcio 24’, senza mezze misure.

Milan, attacco a Maldini: “Ha sbagliato tutti gli attaccanti”

“Maldini ha sbagliato tutti gli attaccanti che ha preso per il Milan– ha esordito Matteo Colturani- a gennaio dell’anno scorso ha ingaggiato Mario Mandzukic per cercare di vincere lo Scudetto e abbiamo visto i risultati”. Intervento anche su Dusan Vlahovic, ormai ad un passo dalla Juve: “Doveva esserci anche il Milan per Vlahovic, invece vanno su Andrea Belotti. Quest’ultimo va bene per la panchina, ma non per prendere l’eredità di Zlatan Ibrahimovic”.