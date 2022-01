Calciomercato Juventus, addio al colpo in attacco: Martial ha scelto

La Juventus è sempre al lavoro per arrivare a colpi da urlo per rinforzare il reparto offensivo: non arriverà Martial, l’attaccante francese ha scelto

Saranno ultime ore frenetiche in casa Juventus. Il club bianconero è al lavoro per trovare la quadratura in vista della seconda parte di stagione con obiettivi di mercato suggestivi soprattutto sul fronte offensivo.

Come svelato dal portale “Elgoldigital “l’attaccante francese, Anthony Martial, ormai è stanco della sua situazione che sta vivendo al Manchester United: così ha comunicato alla dirigenza inglese la sua scelta con Siviglia e Juventus come opzioni per il futuro. Lo stesso giocatore dei Red Devils ha comunicato di voler diventare protagonista con la squadra andalusa dicendo così addio ai bianconeri, forti nelle ultime ore su Dusan Vlahovic.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, l’Inter ora ‘trema’: contatti per Barella

LEGGI ANCHE >>> Juve, ESCLUSIVO Amoruso: “Vlahovic? Ho una sensazione. Vi dico la mia su Dybala”

Calciomercato Juventus, Vlahovic subito: Martial in Spagna

Martial ha così deciso di volare a Siviglia perché è a conoscenza di trovare un ambiente molto salutare per i giocatori che arrivano: Lopetegui ha già avuto modo di parlargli del suo progetto. Il centravanti francese così ha deciso di salutare il Manchester United per tornare a mettersi in luce, questa volta in Liga. La Juventus non si è demoralizzata e ha subito acceso il motore per preparare l’assalto vincente a Dusan Vlahovic, voglioso di trovare una nuova avventura per il prosieguo della sua carriera più luccicante possibile.