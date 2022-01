Inter, nel mirino c’è Gosens: idea di scambio due per uno

L’Inter lavora sul calciomercato e cerca il colpo importante per rinforzare la fascia: possibile scambio due per uno per arrivare a Gosens

È una stagione straordinaria quella che sta vivendo l’Inter, che occupa la vetta della classifica in Serie A e non vuole mollare di un centimetro neanche in Coppa Italia e in Champions League. Tutto è ancora possibile e intanto la compagine nerazzurra ha già alzato il primo trofeo stagionale, vincendo la Supercoppa il 12 gennaio contro la Juventus.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, no a Maldini | Rifiuto e firma con la Juventus

Calciomercato Inter, tentativo per Gosens a giugno: Dimarco e Pinamonti sul piatto

L’Inter nel frattempo non smette di pensare al calciomercato perché vuole rinforzarsi ulteriormente e continuare il proprio percorso di crescita. I nerazzurri starebbero pensando di migliorare la propria fascia sinistra e nel mirino ci sarebbe Robin Gosens dell’Atalanta, anche se l’affare potrebbe avvenire nel mese di giugno.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, centrocampista con lo sconto: ‘scippo’ a Milan e Napoli

L’Inter starebbe intanto studiando la giusta mossa per portarlo a Milano e potrebbe esserci uno scambio due per uno, che porterebbe la società nerazzurra a non spendere soldi. Sul piatto potrebbero esserci Federico Dimarco e Andrea Pinamonti, che stanno vivendo una buona annata.

LEGGI ANCHE >>> Vlahovic alla Juventus, via libera da Firenze: la richiesta choc

Entrambi sono calciatori giovani che possono ancora crescere e l’offerta potrebbe anche convincere l’Atalanta, nonostante Gosens sia un tassello fondamentale dell’undici di Gasperini.