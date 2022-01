Calciomercato Milan, no a Maldini | Rifiuto e firma con la Juventus

Milan sempre a caccia di un difensore considerato l’infortunio di Simon Kjaer. Nuovo tentativo a vuoto per il giocatore che in primavera potrebbe firmare con la Juventus

Il Milan rimane a caccia di un centrale visto l’infortunio di Simon Kjaer. Il sogno è sempre lui, Sven Botman, ma il Lille ha alzato un vero e proprio muro dicendo no anche al Newcastle che sul piatto metteva circa 40 milioni di euro. Se ne riparlerà a giugno, a meno di clamorosi colpi di scena.

Alla fine potrebbe non arrivare nessuno, anche se Maldini e Massara continuano a muoversi sul calciomercato per cogliere una eventuale ‘opportunità’. A tal proposito circolano dei rumors su un nuovo tentativo dei direttori rossoneri per Daniele Rugani della Juventus.

I bianconeri sono stati gli avversari della squadra di Pioli domenica sera al ‘Meazza’. E poprio il 27enne di Lucca è stato tra i migliori in campo, tanto da meritarsi gli elogi pubblici di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese è stato ‘costretto’ ad affidarsi all’ex Empoli a causa delle indisponibilità di Bonucci e de Ligt, però è stato ben ripagato sul campo.

In generale Rugani sta vivendo un bel momento dopo anni difficili, compreso il passato vissuto tra Rennes e Cagliari: “Sono cambiate tante cose, le stagioni per un calciatore sono sempre diverse, l’età e l’esperienza per un difensore penso siano importanti – ha detto dopo la gara col Milan, terminato con uno scialbo 0-0 – La stagione è iniziata a rilento, ora sto avendo delle occasioni. Col mister ho un ottimo rapporto, sapevo che ci sarebbe stato bisogno di me, ora è arrivato il momento e devo fare il meglio. Entriamo nel vivo della stagione e ci sarà bisogno di tutti”.

A corto di nomi validi e di idee, il Milan avrebbe ribussato alla porta della Juve chiedendo il prestito secco fino al termine della stagione – più diritto di riscatto – di Rugani, tuttavia la risposta dei bianconeri sarebbe stata del tutto negativa. Impossibile, del resto, privarsene nel bel mezzo della stagione con Bonucci e Chiellini spesso e volentieri out per problemi fisici.

Calciomercato Milan, niente Rugani: possibile il rinnovo con la Juventus

Oggi Rugani è a tutti gli effetti quasi un titolare della Juventus, con la quale nei prossimi mesi potrebbe anche cominciare a discutere del rinnovo del contratto attualmente in scadenza a giugno 2023, con stipendio (al lordo) di 6,5 milioni.

Possibile un primo incontro tra il suo agente, Davide Torchia, e il club presieduto da Andrea Agnelli tra febbraio e marzo, in coincidenza comunque con quelli in programma coi vari Dybala e Cuadrado.