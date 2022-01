Calciomercato Juventus, centrocampista con lo sconto: ‘scippo’ a Milan e Napoli

Il mercato della Juventus entra nel vivo dopo la sosta. Al di là dell’attacco resta aperta la questione centrocampo dove movimenti in uscita potrebbero smuovere le entrate. Idea dalla Germania

Massimiliano Allegri, nonostante una costanza di risultati più o meno trovata, non è ancora riuscito ad arrivare ad una quadra giusta dal punto di vista del gioco, che anche nel pari di San Siro che ha preceduto la sosta ha latitato. Difficoltà sia in attacco, dove la situazione è complessa ma aperta, che a centrocampo dove soprattutto in uscita qualcosa dovrebbe cambiare. Proprio le possibili cessioni in mediana potrebbero anche riaprire un timido spiraglio per inserire un nuovo arrivo alla corte del tecnico livornese già in questa gelida finestra di calciomercato invernale.

Come evidenziato anche dallo stesso Allegri, Ramsey è in uscita, ormai per la verità da molto tempo ed è in attesa di trovare questa nuova sistemazione tanto agognata. Negli ultimi giorni, al di là di Arthur sempre nel mirino della Premier, è spuntata anche l’ipotesi di cessione per Rodrigo Bentancur che piace all’Aston Villa.

Calciomercato Juventus, idea Neuhaus se partono centrocampisti: piaceva a Napoli e Milan | Cifre al ribasso

Nel caso in cui in casa Juventus dovesse partire almeno un altro centrocampista insieme a Ramsey, si potrebbe pensare quindi di rimettere mano al mercato in entrata per un rinforzo in mediana. In tal caso potrebbe spuntare un’idea suggestiva dalla Germania, ovvero Florian Neuhaus il quale sta vivendo una stagione leggermente al di sotto delle aspettative, a causa soprattutto dello scarso feeling con il tecnico Adi Hutter.

Il classe 1997 del Borussia Moenchengladbach era già finito nel mirino soprattutto del Napoli, che con l’agenzia del ragazzo vanta eccellenti rapporti, senza dimenticare la più timida ipotesi Milan. Mediano ben strutturato fisicamente e molto abile in fase di inserimento, Neuhaus nonostante le difficoltà di squadra ha anche collezionato 4 reti in questa Bundesliga, dove il Borussia naviga a vista in 12esima posizione lontano dagli obiettivi stagionali. Il contratto del tedesco è in scadenza 2024 e non è da escludere, che visto il prezzo al ribasso, il Gladbach possa pensare anche di farlo partire in prestito con obbligo di riscatto per un totale di 15 milioni di euro, cifre ben lontane da quelle richieste tempo fa relative alla clausola da 45 milioni.

Neuhaus ad un’occasione come la Juve difficilmente potrebbe dire di no considerando le zone europee ad oggi lontanissime col Borussia.