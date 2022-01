Calciomercato Juventus, altro colpo in Serie A: pronto lo scambio

Dopo Vlahovic la Juventus mette nel mirino un altro giocatore in Serie A. Pronta la contropartita tecnica

La Juventus è scatenata nell’ultima settimana di calciomercato. Dall’anticipo dell’assalto a Vlahovic alle operazioni in uscita a centrocampo: oltre a Ramsey, potrebbe partire uno tra Bentancur e Arthur. La situazione induce Cherubini e Arrivabene a muoversi anche sulla mediana, provando a piazzare un altro colpo in Serie A.

Se tutto dovesse andare per il verso giusto, Massimiliano Allegri avrà a disposizione il capocannoniere della Serie A a partire da febbraio. Non solo, secondo le indiscrezioni de ‘La Gazzetta dello Sport’, i bianconeri potrebbero chiudere anche per Nandez. Il giocatore del Cagliari è stato vicino all’addio già in estate ma il mancato accordo con l’Inter lo ha ‘costretto’ a rimanere in Sardegna. Attualmente ha già disputato 17 partite in campionato, diventando uno dei punti fermi di Walter Mazzarri. La Juventus ha però un asso nella manica per convincere i rossoblu a fare a meno dell’uruguaiano.

Calciomercato Juventus, assalto a Nandez: è Kaio Jorge la contropartita

Si tratta di Kaio Jorge, l’attaccante brasiliano ai margini della rosa bianconera. Il tecnico Massimiliano Allegri – complici alcuni infortuni – gli ha concesso pochissimi minuti (120) in questa prima metà di stagione. Ora, la volontà della dirigenza sarebbe quella di far acquisire maggiore esperienza a Kaio Jorge in un club di Serie A, senza perdere totalmente il controllo sul giocatore. Il Cagliari valuta la situazione, conscio del fatto che Nahitan Nandez prima o poi dovrà lasciare la Sardegna. Saranno decisivi gli ultimi giorni di calciomercato.