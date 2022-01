Calciomercato Juventus, addio deciso: c’è l’accordo con l’Ajax

La Juventus riesce a piazzare uno degli esuberi in questa sessione invernale di calciomercato: raggiunto l’accordo con l’Ajax

Sessione invernale in cui la Juventus sembrerebbe essersi svegliata nei giorni finali, pronta a mettere a segno colpi importanti e non solo. Infatti sarà importante per i bianconeri piazzare anche qualche colpo in uscita, riuscendo a liberarsi di qualche esubero in rosa.

Proprio a questo proposito la Juventus sembrerebbe essere pronta a lasciar partire in prestito un calciatore che qualche problema ai bianconeri lo ha già portato. Raggiunto l’accordo per il passaggio all’Ajax.

Juventus, addio Ihattaren: vola in prestito all’Ajax

Qualche cessione in casa Juventus potrebbe arrivare anche in questa sessione invernale di calciomercato, e la prima potrebbe riguardare proprio Mohamed Ihattaren. Il centrocampista olandese dopo il fallimentare prestito alla Sampdoria, con la quale non è mai sceso in campo, sembrerebbe essere vicino al ritorno in patria.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘SportMediaset’, la Juventus avrebbe raggiunto l’accordo con l’Ajax per il trasferimento in prestito di Ihattaren. Un addio temporaneo che questa volta si spera possa essere redditizio per entrambe le parti.