Cessione Bentancur, spunta lo scambio che può convincere la Juventus

Juventus super attiva negli ultimi giorni di mercato: Vlahovic a parte, si lavora alle cessioni e spunta un nuovo scambio per Bentancur

E’ una Juventus particolarmente indaffarata quella che sta affrontando gli ultimi giorni di mercato. I bianconeri stanno definendo l’acquisto di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina, vero e proprio colpaccio di questa sessione di campagna trasferimenti.

Per l’attaccante serbo è ormai questione di dettagli da sistemare, ma intanto il lavoro di Cherubini non si ferma a lui. C’è da sistemare anche le operazioni in uscita e in questo caso è il centrocampo il reparto più coinvolto. Probabile che uno tra Arthur e Bentancur alla fine vada via e la destinazione potrebbe essere per entrambi la Premier League. Allegri attende un segnale in entrata per dare il via libera all’addio, ma intanto spunta l’ipotesi di un nuovo scambio che potrebbe allettare i bianconeri. Si parla di Rodrigo Bentancur. La trattativa con l’Aston Villa di Gerrard non è ancora conclusa ed allora potrebbero nascere altre opportunità. In lizza per l’uruguaiano c’è, ad esempio, l’Atletico Madrid di Diego Simeone che potrebbe pensare ad una proposta in linea con la valutazione di 20-25 milioni fatta dalla Juventus. Ma anche dalla Premier League un altro club potrebbe farsi avanti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, assalto in casa Inter: sgarbo in arrivo

Calciomercato Juventus, scambio per Bentancur

Se l’Aston Villa non chiude per Bentancur, un altro club inglese potrebbe farsi tentare dall’acquisto dell’uruguaiano dalla Juventus. Si tratta dell’Arsenal, lo stesso club che lavora all’arrivo di Arthur sempre dai bianconeri. I Gunners potrebbero pensare di imbastire uno scambio per convincere la Juventus. Il nome giusto è quello di Thomas Partey, mediano ghanese: il 28enne rappresenterebbe un innesto di fisicità e qualità nella rosa di Allegri e potrebbe convincere i bianconeri a lasciar partire Bentancur.

Un’idea che ha pochi giorni per essere concretizzata ma che, dovesse trovare il gradimento di tutte le parti in causa, potrebbe decollare in maniera molto rapida. La Juventus non si ferma quindi a Vlahovic e pianifica altre operazione: Bentancur in uscita, lo scambio può portare alla fumata bianca.