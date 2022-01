Calciomercato Juventus, assalto in casa Inter: sgarbo in arrivo

La sessione invernale di calciomercato sta regalando colpi di scena incredibili in Serie A: Juventus e Inter le assolute protagoniste

Giorni frenetici per le big d’Italia con Juventus e Inter, pronte ad ufficializzare colpi da urlo in vista della seconda parte di stagione. Idee suggestive anche in ottica futura.

La Juventus è ad un passo dal colpo in attacco con l’attaccante serbo della Fiorentina, Dusan Vlahovic, pronto a volare a Torino nelle prossime ore. In bilico così il futuro di Paulo Dybala, che non ha ancora rinnovato con il club bianconero e potrebbe dire addio anche a parametro zero.

Ci sarebbe proprio l’Inter sulle sue tracce pronta a mettere a segno un colpo da novanta e così la Juventus continua a tentare Perisic dopo il possibile approdo di Robin Gosens a Milano. Se dovesse andar via anche Federico Bernardeschi, sempre nel mirino di compagini prestigiose, la dirigenza bianconera potrebbe offrire all’esterno croato 2,5 milioni di euro per tre anni (2+1) risparmiando proprio sull’ingaggio dell’ex viola.

Calciomercato Juventus, asse Milano-Torino sempre molto caldo

Le prossime ore saranno decisive con gli annunci ufficiali per i colpi di Juventus e Inter. Le trattative per Vlahovic ai bianconeri e Gosens ai nerazzurri sembrano in dirittura d’arrivo: così i due top club d’Italia si concentreranno sul futuro per conoscere al meglio la situazione di Dybala e Perisic, entrambi in scadenza di contratto.