Il Toronto continua a guardare in Serie A: mirino in casa Inter

Il Toronto non si ferma e dopo Insigne potrebbe piazzare un altro colpo in Serie A: nel mirino un nerazzurro. Tutti i dettagli e gli aggiornamenti di mercato

Marotta risponde a Cherubini. Dopo il clamoroso colpo Dusan Vlahovic, l’Inter ha dato una decisa accelerata su Robin Gosens.

Il club nerazzurro non ha ancora raggiunto un accordo per il rinnovo di Perisic ed ha così deciso di affondare il colpo per l’esterno dell’Atalanta, ancora fuori per infortunio. Resta da convincere la società bergamasca, ma l’Inter è in forte pressing e fa sul serio. Non solo il fronte entrate però. Tra gennaio e giugno, infatti, sono diversi i giocatori nerazzurri in bilico. Uno di questi è Arturo Vidal: per il centrocampista cileno potrebbe aprirsi l’ipotesi Toronto dopo il colpo Insigne a parametro zero.

Calciomercato Inter, il Toronto può pensare a Vidal: i dettagli

Il Toronto è ripartito con un progetto ambizioso e potrebbe non fermarsi a Lorenzo Insigne. Anche il ‘Gallo’ Belotti è stato accostato al club canadese, che potrebbe valutare anche il nome di Arturo Vidal. Il cileno ex Juventus non è titolare nell’Inter di Simone Inzaghi ed in scadenza di contratto nel prossimo giugno. Possibile assalto, dunque, da parte del Toronto per portare il 34enne in MLS. L’avventura in nerazzurro di Vidal, in ogni caso, sembra ormai giunta al capolinea dopo due anni al di sotto le aspettative dal punto di vista personale. E i canadesi sono alla finestra.