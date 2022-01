Calciomercato Inter, UFFICIALE la firma di Gosens: le cifre dell’operazione

Calciomercato Inter, le cifre dell’operazione Gosens. L’operazione si è chiusa con la formula del prestito con obbligo di riscatto

La sosta per la Nazionale ha acceso i riflettori sul calciomercato. Non sono mancati i colpi in Serie A, da Vlahovic a Gosens. L’esterno tedesco ha appena firmato il contratto che lo legherà con l’Inter fino al 2026.

La trattativa con l’Atalanta è entrata nel vivo nell’ultima settimana ed ha portato alla ‘fumata bianca’: Gosens ha firmato un quadriennale da 3 milioni annui (bonus compresi). Alla famiglia Percassi invece, andranno 25 milioni complessivi più altri 3 di bonus. L’operazione si è chiusa con la formula del prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto.