Calciomercato Milan, ora è UFFICIALE: arriva Lazetić a titolo definitivo

Il Milan ufficializza Lazetić a titolo definitivo. L’attaccante del 2004 arriva dalla Stella Rossa

Il Milan ha risposto ai colpi di Inter e Juventus, chiudendo una importante trattativa in ottica futuro. Arriva dalla Stella Rossa l’attaccante Marko Lazetić, giovane 2004 cresciuto nel settore giovanile del club.

L’esordio in Prima Squadra è arrivato nel novembre 2020, poco prima del suo trasferimento in prestito al Graficar in cui ha realizzato 4 gol. Tornato a Belgrado nell’estate 2021, ha totalizzato 16 presenze e una rete nella stagione in corso. Di seguito il comunicato ufficiale del Milan.

Milan-Lazetić, la nota UFFICIALE del club rossonero

Dopo aver depositato il contratto, il Milan ufficializza il colpo Lazetić: “AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Marko Lazetić dalla Stella Rossa Belgrado. L’attaccante serbo ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2026. Vestirà la maglia numero 22″.