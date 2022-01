Ronaldo critica il suo prezzo di mercato: “Valgo molto di più”

Cristiano Ronaldo vuole ambire sempre a nuovi traguardi: il suo trasferimento al Manchester United ha suscitato sempre polemiche, la critica

Ronaldo intende non fermarsi proprio ora. Il campione portoghese è sempre molto attivo per vincere nuovi trofei, ma la situazione al Manchester United non è ottimale.

E così il suo trasferimento ai Red Devils non ha prodotto finora frutti con la compagine inglese che lotterà per arrivare in Champions League, ma non sarà facile. Lo stesso campione portoghese si è reso protagonista di nun episodio avvenuto sui social come rivelato da Daniel Busch, il manager di Tranfermarkt nel Regno Unito che ha rivelato ai microfoni di Bleacher Report: “Abbiamo messo una lista su Instagram con 10 giocatori dai 33 anni in su, e Ronaldo si trovava al primo posto come valore. Lui ci ha detto che deve valere molto di più”.

LEGGI ANCHE >>> Cessione Bentancur, spunta lo scambio che può convincere la Juventus

Successivamente è arrivata la spiegazione nel dettaglio: “Ha inviato un messaggio prima ai nostri ragazzi dei social media. Gli hanno spiegato il motivo dicendo: ‘Tra i giocatori della tua fascia d’età, sei di gran lunga il numero uno”.

Ronaldo, la polemica con Transfermarkt

Cristiano Ronaldo così avrebbe bloccato il loro profilo: “Erano 30-35 milioni di differenza (tra lui e gli altri giocatori della lista). Ci ha mandato delle faccine e poi ci ha bloccato”.