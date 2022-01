Milan, 70 milioni di euro: tentativo per il triplo colpo

Il Milan si muove per rinforzare la propria rosa ed è pronta una maxi operazione a sorpresa: possibile triplo colpo con super investimento

È una stagione positiva quella che sta vivendo il Milan, che ha ottenuto risultati importanti fino a questo momento ma vuole sempre di più per tornare ad ambire alla conquista dei titoli. I rossoneri occupano la seconda posizione in classifica e sognano lo scudetto, mentre la società prepara le mosse da attuare sul calciomercato anche nella prossima estate.

Calciomercato Milan, tris di nomi dal Lille: investimento da 70-75 milioni

Il club rossonero vorrebbe rinforzarsi e sta pensando a un triplo colpo clamoroso dal Lille. Nel mirino della società infatti ci sarebbe Jonathan David, che potrebbe essere il sostituto di Zlatan Ibrahimovic. Piace anche Renato Sanches, che potrebbe tornare utile soprattutto in caso di addio a parametro zero di Franck Kessie, che per ora non ha ancora rinnovato il contratto con i rossoneri. Infine è pronto anche un tentativo per Botman, che può arrivare soprattutto qualora non dovesse restare Alessio Romagnoli, ma un tentativo sarà fatto a prescindere dalla sua permanenza.

I tre calciatori citati sono elementi importanti del Lille e per questo non è semplicissimo portarli via. La società rossonera, per ingaggiare tutti, sarebbe pronta a un investimento totale da circa 70-75 milioni di euro.