Calciomercato Inter, doppio colpo in Serie A: 65 milioni di euro

L’Inter continua a lavorare per il futuro e prepara il doppio colpo dalla Serie A: pronta una spesa da 65 milioni di euro

La stagione dell’Inter può considerarsi più che positiva fino a questo momento. I nerazzurri stanno disputando un grande campionato di Serie A e le modifiche fatte la scorsa estate con la cessione di qualche big non hanno reso meno competitiva la rosa. La compagine allenata da Simone Inzaghi vuole conquistare lo scudetto e continuare a sorprendere in ogni torneo.

Calciomercato Inter, doppio colpo dal Sassuolo: nel mirino Scamacca-Frattesi

L’Inter è sicuramente soddisfatta della stagione fino a questo momento e ambisce a crescere sempre di più. Mentre la squadra è concentrata sul campo, la società studia nuovi rinforzi e prepara le mosse da attuare anche nel prossimo calciomercato. Sarebbe sempre più vicino un doppio colpo importante dalla Serie A, in particolare dal Sassuolo.

L’Inter infatti ha messo nel mirino già da diverso tempo i due talenti Frattesi e Scamacca. Entrambi stanno vivendo una grande annata in Serie A e stanno dimostrando di avere grande qualità e margine di crescita. Per arrivare al doppio colpo, la cifra da spendere potrebbe aggirarsi sui 65 milioni di euro totali. I discorsi sono avanzatissimi, l’Inter però vorrebbe abbassare la possibile spesa e potrebbe anche provare a sfruttare delle contropartite: sul piatto ad esempio potrebbe esserci Pirola ma non soltanto lui.

L’Inter insomma prepara un doppio colpo importante dalla Serie A ed è pronta a investire una cifra non indifferente per rinforzarsi anche in ottica futura.