Il Psg ci prova per Leao: il due per uno per tentare il Milan

Il Psg bussa in casa Milan: la proposta per Leao, due calciatori potrebbero far comodo a Pioli, i dettagli della trattativa

Il Paris Saint-Germain guarda con attenzione a Leao. In attesa di capire quel che accadrà con Mbappe, in scadenza di contratto a fine stagione, Leonardo inizia a sondare il terreno per eventuali rinforzi nel reparto offensivo.

Un reparto che potrebbe essere profondamente rinnovato il prossimo anno: l’addio del 22enne attaccante francese potrebbe essere il più importante, ma c’è anche la posizione di Icardi da tenere sotto osservazione. L’argentino non sembra essere al centro del progetto parigino e, visto che in questa finestra di mercato non è nata l’occasione giusta, a giugno potrebbe esserci l’addio. Un duplice possibile addio che in qualche modo dovrà essere compensato e per farlo Leonardo guarda anche in casa Milan dove Leao rappresenta da tempo un profilo che stuzzica il direttore sportivo del Psg. Il portoghese è in trattativa con i rossoneri per rinnovare il contratto in scadenza nel 2024 ma occhio a quel che potrebbe accadere nel caso in cui dal Parco dei Principi arriverebbe una proposta con due nomi sul tavolo.

LEGGI ANCHE >>> Milan, Conte dice no: pronta l’alternativa dalla Premier

Calciomercato Milan, Psg su Leao: scambio con Diallo e Paredes

Per convincere il Milan a cedere Leao, infatti, il Psg potrebbe mettere sul piatto due calciatori accostati, in tempi diversi, alla società rossonera. Il primo è Diallo, 19 anni, difensore ivoriano a cui Maldini ha pensato già in questa finestra di mercato per rimediare all’assenza di Kjaer per infortunio. Un’idea che, al momento, non ha portato ad alcun frutto in questa sessione. A giugno però il suo nome potrebbe essere interessante per il Milan che fa i conti anche con il contratto in scadenza di Romagnoli e quindi ha bisogno di nuove forze per la retroguardia.

Nuove forze necessarie anche a centrocampo ed allora ecco che nel pacchetto pronto a partire da Parigi sarebbe inserito anche Leandro Paredes. L’ex Roma sta trovando poco spazio con Pochettino e tornerebbe volentieri in Italia. In scadenza nel 2023, la sua valutazione non supererebbe i 20 milioni. Insieme, la coppia Diallo-Paredes potrebbe rappresentare una tentazione per il Milan che, comunque, pensa a Leao come un elemento importante per il proprio futuro.