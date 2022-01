Acconto Kulusevski, la Juventus ci prova per un altro attaccante in Serie A

La Juventus pronta a cedere Kulusevski anche in Serie A: lo svedese carta per arrivare ad un altro attaccante con l’addio di Dybala

La Juventus ha piazzato il grande colpo con Dusan Vlahovic. Le visite mediche svolte ieri hanno certificato l’arrivo in bianconero del 21enne bomber serbo, cambiando di fatto tutte le strategie di mercato della società piemontese.

Un colpo da 70 milioni, ingaggio (da 7 milioni per 5 anni) a parte, che porta anche a rivoluzionare le gerarchie nella rosa di Allegri. Ad esempio, l’arrivo di Vlahovic potrebbe condizionare la trattativa per il rinnovo di Paulo Dybala. L’incontro decisivo potrebbe arrivare nelle prossime settimane ma ora l’addio appare tutt’altro che remoto. Giusto quindi che i bianconeri si guardino intorno alla ricerca di un altro rinforzo, in vista dell’estate, per il reparto avanzato. Un rinforzo che potrebbe arrivare ancora una volta dalla Serie A grazie a Dejan Kulusevski.

L’esterno svedese è ormai fuori dai progetti di Allegri: il tecnico toscano lo ‘sacrificherebbe’ volentieri per un calciatore più in sintonia con la sua idea di gioco. L’ex Atalanta e Parma ha diversi stimatori in giro per l’Europa: piace in Premier League, sicuramente, ma piace anche in Serie A. Ecco allora che il 24enne potrebbe essere messo sul piatto subito per arrivare poi in estate all’attaccante.

Calciomercato Juventus, acconto Kulusevski per Leao

L’idea della Juventus è quella di offrire Kulusevski negli ultimi giorni di mercato, come una sorta di acconto per arrivare all’attaccante che andrebbe a sostituire Paulo Dybala. Il nome è quello di Leao, legato al Milan fino al 30 giugno 2024: il portoghese sarebbe perfetto per un attacco con Vlahovic al centro e Chiesa dall’altro lato.

Il profilo giusto per un tridente che potrebbe rappresentare il futuro della Juventus per molti anni. Per convincere il Milan a dire addio all’attaccante ex Lille, i bianconeri giocheranno appunto la carta Kulusevski: lo svedese diventerebbe una sorta di acconto immediato per l’affare estivo. Soltanto un’idea, al momento, ma che potrebbe regalare uno scambio che incendierebbe il mercato della Serie A.