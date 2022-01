Top player last minute, la Juventus ci spera: ecco come può arrivare

La Juventus alla finestra per il big che può approdare a Torino nelle ultime ore del calciomercato invernale: ecco cosa manca

In attesa dell’annuncio ufficiale che regalerà Dusan Vlahovic ad Allegri, la Juventus non si ferma e sonda il terreno per altri colpi dell’ultimo minuto. Ad ormai tre giorni alla chiusura della sessione invernale di calciomercato, la ‘Vecchia Signora’ vuole continuare a stupire. Tra gennaio e giugno, è ormai chiaro, sono diversi i nomi destinati a lasciare la Torino bianconera, stravolgendo la rosa a disposizione del tecnico livornese. Da Ramsey a Rabiot, accostati più volte ad un possibile addio alla Juventus, passando per McKennie, Kulusevski e Morata. Una serie di cessioni per la prossima stagione ma è adesso che la società di Andrea Agnelli potrebbe cogliere l’occasione per un importante colpo da ufficializzare entro il 31 gennaio.

LEGGI ANCHE >>>L’Atalanta vuole il bianconero: la provocazione della Juventus

Non è un mistero che il centrocampo sia stato e sia tutt’ora il reparto più in sofferenza (e che ha subito maggiori critiche) fino a questo momento. La prima parte della stagione ha visto prestazioni deludenti in mediana che possono quindi portare ad un’accelerata per il big, già avvicinato ai colori bianconeri la scorsa estate. Occhi in casa PSG dove, come riferisce il portale ‘Elnacional.cat’, un top player di Mauricio Pochettino potrebbe fare le valigie e trasferirsi in Serie A.

LEGGI ANCHE >>>Affare fatto, ribaltone Juventus: cambia il destino di Morata

Juventus, occasione Wijnaldum ad una condizione

Come viene riferito, dopo soli sei mesi il futuro di Georginio Wijnaldum potrebbe essere lontano da Parigi. L’olandese, seguito anche dal Barcellona in estate, avrebbe già rimpianto di aver scelto il PSG. Il club di Al-Khelaifi è deluso dalle prestazioni del 31enne ex Liverpool e sembrerebbe disposto a lasciarlo partire.

Alla finestra è meno vivo l’interesse del Barcellona che vedeva in Koeman il maggiore sponsor di Wijnaldum. Attenzione all’Arsenal, che cerca rinforzi in mezzo al campo. E chiaramente anche alla Juventus che, ad una condizione, potrebbe tentare l’affondo per il talento di Rotterdam.

LEGGI ANCHE >>>Juventus, tutto fatto per Vlahovic: superato anche l’ultimo ostacolo

Se il PSG dovesse aprire al prestito nelle ultimissime ore di mercato, allora Wijnaldum diventerebbe una pista concreta per la ‘Vecchia Signora’ che porterebbe, dopo Vlahovic, un altro colpo di assoluto spessore per la seconda parte della stagione.