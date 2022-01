L’Atalanta vuole il bianconero: la provocazione della Juventus

Dopo aver ceduto Gosens all’Inter, l’Atalanta bussa alla porta della Juventus per un acquisto: provocazione dei bianconeri

Inter e Juventus sono diventate protagonista del mercato negli ultimi giorni della sessione invernale. I bianconeri hanno praticamente chiuso il colpo Vlahovic, l’Inter ha preso Gosens dall’Atalanta e sta per chiudere anche l’arrivo di Caicedo.

Un’accelerata forse inattesa da parte dei due club che hanno, invece, dato vita ad un botta e risposta sul mercato e negli ultimi giorni qualcosa può ancora succedere. In particolare la Juventus è impegnata anche sul fronte uscite, in particolare a centrocampo con Arthur e Bentancur corteggiati in Premier League. Ma c’è un altro bianconero che fa gola in Serie A: si tratta di Luca Pellegrini, 22 anni, terzino sinistro che negli ultimi tempi ha quanto meno appaiato Alex Sandro nelle gerarchie di Allegri. Proprio a Pellegrini pensa l’Atalanta per andare ad occupare il tassello sull’out mancino lasciato libero dalla cessione di Gosens. Un’idea che si scontra con la volontà bianconera di tenersi stretto il giovane esterno, a meno che nell’affare non rientri un calciatore gradito al tecnico.

Calciomercato Juventus, Atalanta su Pellegrini: provocazione bianconera

L’Atalanta pensa a Pellegrini per la fascia mancina di Gasperini ma convincere la Juventus sarà tutt’altro che semplice. Il 22enne sta trovando spazio con Allegri ed allora Cherubini ha messo le carte in tavola con una provocazione: inserire Matteo Pessina nella trattativa.

Il centrocampista potrebbe far comodo alla Juventus che proprio di un calciatore con il suo profilo ha bisogno nel reparto di metà campo. Il 24enne rappresenta però un elemento fondamentale per i bergamaschi ed allora l’affare è destinato a non andare a buon fine.

A meno che l’Atalanta non accetti l’altra controproposta che potrebbe arrivare da Torino: uno scambio con Malinovski protagonista. Anche in questo caso le possibilità di riuscite sono minime considerato che i nerazzurri devono già fare a meno di Ilicic nello stesso reparto. Una doppia proposta che sa quindi di ‘provocazione’ e che, salvo sorprese sempre possibili, è destinata a far naufragare l’idea bergamasca.