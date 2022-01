Il PSG cede subito il centrocampista: occasione per le big di Serie A

Il Paris Saint-Germain potrebbe far partire subito il big a centrocampo: spunta l’occasione per i club di Serie A

È stato un calciomercato particolare fino a questo momento, ricco di occasioni ma fin qui non sono arrivate ancora operazioni importanti. Nonostante manchino ormai pochi giorni alla fine, tutto può ancora succedere e ci sono tante trattative che potrebbero partire o concludersi a breve. Anche dal PSG potrebbe arrivare un’occasione importante per la Serie A.

Calciomercato, il PSG cede Wijnaldum: occasione in Serie A

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, il club francese potrebbe presto liberarsi di Georginio Wijnaldum. Il presidente infatti vorrebbe provare a rinforzare ulteriormente il suo centrocampo e starebbe cercando un calciatore di livello superiore, pertanto potrebbe partire l’olandese già in questi giorni.

Wijnaldum potrebbe rappresentare sicuramente un’opzione importante per la Serie A. Il calciatore si trasferirebbe in prestito e oltre al Milan potrebbero pensarci anche Juventus e Inter, che lo avevano già messo nel mirino più di un anno fa. Il suo trasferimento potrebbe avvenire in prestito ma c’è comunque l’ostacolo ingaggio.

Wijnaldum infatti guadagna circa 9 milioni di euro all’anno e per questo servirebbe una mano del PSG anche per un eventuale passaggio a titolo temporaneo.