Juventus, tutto fatto per Vlahovic: superato anche l’ultimo ostacolo

La Juventus è sempre più vicina dal mettere le mani sul bomber della Fiorentina, Dusan Vlahovic: superato anche l’ultimo ostacolo

Una campagna acquisti quella che sta per chiudersi, che i primi veri botti li sta per regalare negli ultimi giorni disponibili per i trasferimenti. In particolare a essere molto attiva sembrerebbe essere la Juventus, che vorrebbe rinforzare la propria rosa per cercare di assicurarsi almeno il quarto posto per la qualificazione in Champions League.

L’obiettivo numero è ovviamente Dusan Vlahovic, bomber della Fiorentina che per la Juventus risolverebbe il problema attaccante sottolineato da inizio anno. Negli ultimi giorni c’era stata la forte accelerata del club bianconero, che aveva trovato l’accordo con la Fiorentina per una cifra intorno ai 67 milioni più 8 milioni di bonus. Mancava però ancora l’ultimo ostacolo da superare.

Juventus, Vlahovic a un passo: trovato l’accordo con gli agenti

Il colpo più importante della sessione invernale di calciomercato, almeno fino ad ora, lo mette a segno la Juventus. I bianconeri infatti risolvono il problema bomber con Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina che ormai sembrerebbe essere a un passo dall’approdo a Torino.

L’accordo tra la società juventina e quella toscana è arrivato da giorni, per una cifra intorno ai 67 milioni di euro, più 8 milioni di bonus. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, anche l’accordo con l’entourage del calciatore è arrivato, con il bomber serbo che andrà a guadagnare circa 6-7 milioni a stagione. Nel weekend l’attaccante potrebbe svolgere le visite mediche, tampone negativo permettendo. Così la Juventus è sempre più vicina a regalare a Massimiliano Allegri il bomber del presente e del futuro.