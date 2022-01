Calciomercato Juventus, clamoroso scenario | Pessimismo sul bomber

In casa Juventus si fa sempre più nebulosa la situazione che riguarda un attaccante conteso da Barcellona e Tottenham

Nel quartier generale della Juve si fa festa per l’arrivo – ufficiale da poche ore – di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, senza dubbio IL colpo del mercato di gennaio, non porta necessariamente con sè la partenza immediata di qualche suo ‘nuovo’ collega di reparto. La situazione è più intricata di quanto si possa pensare.

Come riportato da Calciomercato.it, il tanto famigerato valzer delle punte scatenato dall’ingaggio del centravanri servo potrebbe non aver affatto luogo. La stessa Juventus potrebbe restare così com’è, a maggior ragione se si ragiona sul fatto che Vlahovic abbia preso la maglia numero 7. Non la 9 di Morata, che quindi allo stato attuale parrebbe destinato a restare. Ma cosa bolle realmente in pentola?

Calciomercato Juve, si complica la cessione di Morata al Barcellona: spunta il Tottenham

L‘Atletico Madrid, ancora formalmente proprietario del cartellino dell’ex Chelsea e Real Madrid, avrebbe posto una sorta di veto al passaggio del centravanti ad una diretta concorrente – ormai solo per un piazzamento in Champions League – come il Barcellona. Anche la stampa catalana, che ha millantato come fatto l’affare da prima della riapertura del mercato, pare quasi rassegnata all’idea di non accogliere Morata nel club blaugrana. Per di più, guardando solo in casa Juve, lo stesso Allegri avrebbe manifestato l’intenzione di trattenere il giocatore. Validissima alternativa, a quel punto, del fenomenale serbo. Oppure profilo ‘riciclabile’ sull’esterno in un 4-3-3 molto offensivo.

Nel gioco dei possibil incastri fin qui descritto, registriamo il rinnovato interesse del presidente catalano Laporta, rassegnato al flop della trattativa Morata, nei confronti di Pierre-Emerick Aubameyang, il bomber dell’Arsenal in rotta coi Gunners. E, tanto per lasciare un’altra porticina aperta al possibile addio alla Juve dell’attaccante spagnolo, rileviamo come il Tottenham di Antonio Conte si sia affacciato su Morata. Già allenato da Antonio Conte, nella stagione 2017/18 l’iberico ha collezionato quindici gol e sei assist in quarantotto presenze complessive con la maglia del Chelsea. La ristrettezza dei tempi per un possibile triangolo Juventus-Atletico Madrid-Tottenham sembra però impedire una felice conclusione dell’ipotetica trattativa.