La Juventus valuta la posizione di Dybala, vicino al Manchester City. L’argentino può sbloccare un affare del Milan

Mancano pochissimi giorni alla fine del calciomercato. La tratttativa tra la Fiorentina e la Juventus per l’acquisto di Vlahovic, ha scatenato un effetto domino su tutta la Serie A. L’ingente investimento per il centravanti serbo – operazione superiore ai 70 milioni – implica infatti un ‘sacrificio’ in casa Juventus.

Il nome più discusso degli ultimi mesi è quello di Paulo Dybala, 28enne attaccante argentino autore di 111 gol con la maglia della Juve. Il suo contratto termina a giugno 2022 ma non è ancora stato rinnovato. Così la Joya, a partire da gennaio, può potenzialmente accordarsi con un’altra società.

La Juventus non ha ancora accontentato le pretese di Dybala e del suo agente Antun, alimentando l’interesse delle altre big europee. In particolare, il Manchester City potrebbe provare l’affondo decisivo nelle prossime ore, regalando così un top player a Pep Guardiola per la prossima stagione. In tal caso, il tecnico spagnolo sarebbe ‘costretto’ a salutare definitivamente Mahrez, obiettivo di mercato del Milan.

Intrigo Dybala-City: l’arrivo della Joya può sbloccare l’affare del Milan per Mahrez

Sacrificio. Questa è la parola che circola in casa Juventus e Manchester City. Se da un lato l’arrivo di Vlahovic in bianconero potrebbe escludere il rinnovo di Dybala, dall’altro, l’ingaggio della Joya costringerebbe il City a liberarsi di Riyad Mahrez.

L’ex Leicester ha totalizzato 52 reti in 168 partite con la guida tecnica di Pep Guardiola ma il suo rinnovo – il contratto scade nel 2023 – è in discussione. Il prossimo febbraio Mahrez compirà 31 anni, un’età che non rende semplice un prolungamento pluriennale. Il Milan resta così alla finestra, attendendo il momento adatto per sferrare il colpaccio: l’unico ostacolo è il pesante ingaggio dell’algerino, vicino ai 6 milioni di sterline a stagione.