Il Milan di Stefano Pioli, per la prossima stagione, potrebbe virare sul profilo di Julian Brandt, fantasista del Borussia Dortmund: le ultime notizie di calciomercato

Il Milan di Stefano Pioli è a caccia di certezze in questa fase intermedia della stagione. I rossoneri, dopo un inizio sfavillante nel campionato italiano di Serie A, sembravano aver mantenuto le marce alte anche nel 2022 con la vittoria interna contro la Roma di Josè Mourinho, ma la situazione si è rivelata decisamente più complessa.

Nel match, sempre a San Siro, contro lo Spezia di Thiago Motta, il Diavolo ha subito una pesante sconfitta e l’astinenza di vittorie è continuata nella partita contro la Juventus di Massimiliano Allegri dove è arrivato un pareggio, molto poco divertente, per 0-0. Risultati deludenti per il Milan che si è allontanato dalla vetta, occupata in questo momento dall’Inter che sarà anche la prossima sfidante della squadra di Pioli al rientro dalla sosta per le nazionali.

Fra le note dolenti c’è sicuramente quella legata al rendimento dei trequartisti, in particolare alle prestazioni di Brahim Diaz, fantasista arrivato in sede di calciomercato in prestito dal Real Madrid di Carlo Ancelotti che, dopo un inizio di stagione ad altissima velocità, ha visto calare drasticamente il suo rendimento fino ai livelli odierni, molto sotto le aspettative.

Calciomercato Milan, nuovo nome per la trequarti

In quest’ottica, il Milan potrebbe non riscattare Brahim Diaz dal Real Madrid e tuffarsi su un altro profilo, magari più pronto sia dal punto di vista fisico che a livello di esperienza internazionale. Stiamo parlando di Julian Brandt, trequartista del Borussia Dortmund. Il giocatore tedesco, classe 1996, ha una valutazione di circa 20-25 milioni di euro ed un contratto in scadenza con il club della Ruhr nel 2024. Originario di Brema, Brandt in questa stagione sta mettendo in mostra tutto il suo talento e potrebbe essere davvero il nome giusto per il Milan, a caccia del salto di qualità per la prossima stagione.