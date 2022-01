La Juventus potrebbe veder sfumare l’acquisto di Vlahovic: il piano alternativa prevede bomber low cost e colpaccio in Francia

Fa le cose in grande la Juventus in questi ultimi giorni di calciomercato. I bianconeri infatti attendono l’arrivo di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina, bomber che a giugno avrebbe un solo anno di contratto con la ‘Viola’ ma per il quale la società juventina ha voluto anticipare i tempi, investendo una cospicua somma.

Fino ad ora però l’ufficialità dell’acquisto ancora non è arrivata e il calciatore deve ancora sostenere le visite mediche. Così i bianconeri iniziano a pensare anche a un possibile sostituto qualora l’affare con la Fiorentina dovesse non andare a buon fine. La Juventus potrebbe pensare di investire in un bomber low cost e mettere a segno un colpo importante dalla Francia per rinforzare il centrocampo.

Juventus, alternativa a Vlahovic: bomber low cost e Tchouameni

Sembrerebbe essere tutto fatto per il passaggio di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina alla Juventus. Ma i tempi stringono e al momento mancano le visite mediche e la firma del contratto. Così, qualora qualcosa dovesse andare storto, la Juventus inizia a pensare a un piano B.

Con i soldi investiti per il bomber serbo i bianconeri potrebbero pensare di puntare su un attaccante low cost come Pierre-Emerick Aubameyang, giocatore in scadenza nel 2023 con l’Arsenal , club con il quale al momento ci sarebbe una rottura significativa. Oltre all’attaccante, i bianconeri potrebbero investire su Aurelien Tchouameni, centrocampista del Monaco seguito dai top club europei e considerato tra i migliori talenti del futuro. Un piano B che sarebbe di tutto rispetto, in attesa che con Vlahovic tutto si ufficializzi.