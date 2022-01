Altro rinnovo complicato, la Juventus prova il ‘Vlahovic-bis’

La Juventus pronta a sfruttare un’altra occasione di mercato: ha detto no all’offerta per il rinnovo, i bianconeri ci provano

Il caso Vlahovic insegna: mai dare nulla per impossibile quando c’è di mezzo un rinnovo complicato e l’interesse di qualche big.

La Juventus prova a piazzare il bis o almeno inizia a pensarci. I bianconeri sono ormai vicini a chiudere il colpo di questa sessione di mercato. Dusan Vlahovic può considerarsi un promesso sposo della società piemontese e la chiusura dell’affare è ormai questione di pochi giorni. Il serbo andrà a rinforzare il reparto avanzato della Juventus, una zona di campo dove la squadra di Allegri ha evidenziato qualche lacuna con la difficoltà a fare gol. In difesa, invece, i bianconeri sembrano aver trovato la giusta quadra ma questo non impedisce a Cherubini di scandagliare il mercato alla ricerca di un’altra occasione. Del resto con Chiellini arrivato a fine carriera, Bonucci che ha superato i trenta e i dubbi su de Ligt, anche la retroguardia è un reparto che necessita di qualche intervento. L’occasione giusta potrebbe arrivare proprio da un mancato rinnovo.

Calciomercato, Araujo dice no al rinnovo: Juventus alla finestra

Come si legge su ‘marca.com’, infatti, Ronald Araujo ha rifiutato la prima offerta di rinnovo presentata dal Barcellona. In scadenza di contratto nel 2023, proprio come Vlahovic, il difensore uruguaiano ha preferito rispedire al mittente la proposta della società blaugrana, anche se le parti continueranno a trattare. Non c’è stata alcuna rottura, anche se l’entourage del calciatore ha detto no all’offerta messa sul tavolo dalla dirigenza del Barça che, è bene ricordarlo, anche sul fronte rinnovi deve tenere in considerazione le esigenze di bilancio.

Alla finestra c’è la Juventus che potrebbe approfittare della difficoltà nel prolungare il contratto per farsi avanti. Ventitré anni, divenuto un elemento fondamentale nella retroguardia di Xavi, Araujo è da tempo nel mirino dei bianconeri che non sono però i soli a pensare al sudamericano. Il 23enne piace anche in Premier League con il Chelsea e Manchester United che seguono anche loro con attenzione l’evolversi della situazione.