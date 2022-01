Inter, UFFICIALE l’arrivo di Gosens: il comunicato del club

L’Inter mette a segno un importante colpo negli ultimi giorni di calciomercato: arriva Robin Gosens dall’Atalanta. Il comunicato ufficiale

I campioni d’Italia non vogliono più fermarsi e mandano un chiaro segnale al campionato. Infatti l’Inter, attualmente in testa alla classifica di Serie A, e in corsa sia in Champions League che in Coppa Italia, a pochi giorni dalla fine del calciomercato invernale mette a segno un colpo importante per la corsia sinistra.

Infatti in questi minuti è arrivata l’ufficialità dell’acquisto di Robin Gosens, esterno sinistro che arriva dall’Atalanta in prestito con obbligo di riscatto. Andranno poi valutate le condizioni del calciatore tedesco, rimasto fuori da diverso tempo con la squadra di Gasperini.

Inter, colpo Gosens per la fascia: il comunicato ufficiale

L’Inter non rimane a guardare in questa sessione invernale di calciomercato e piazza un importante colpo sulla fascia, soprattutto in chiave futura. Infatti i nerazzurri hanno ufficializzato l’arrivo in prestito con obbligo di riscatto di Robin Gosens dall’Atalanta.

L’acquisto è stato reso ufficiale con un comunicato del club interista che recita: “FC Internazionale Milano comunica di aver trovato l’accordo con l’Atalanta per l’acquisto di Robin Gosens. L’esterno tedesco arriva in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni”. Dunque l’Inter si assicura un degno erede di Ivan Perisic sulla fascia sinistra, che a giugno vedrà scadere il proprio contratto.