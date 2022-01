Svolta Dybala, offerta monstre: Inter e Juventus fuori causa

Il futuro di Paulo Dybala è ancora incerto: una big d’Europa starebbe per avanzare un’offerta che metterebbe fuori gioco Juve e Inter

Con l’acquisto, ormai prossimo all’ufficialità, di Dusan Vlahovic, la Juve ha sistemato l’attacco alla casella ‘prima punta’ per diversi anni. Secondo molti addetti ai lavori però, per un campione in arrivo ce ne sarà un altro che, ben presto, potrebbe lasciare il club bianconero.

Parliamo ovviamente di Paulo Dybala, il giocatore argentino che, già prima dell’assalto Juve al centravanti serbo, aveva in qualche modo ufficializzato i contrasti con la dirigenza bianconeras sul rinnovo con l‘esultanza polemica messa in atto dopo il gol all’Udinese. In ogni caso, e questi sono fatti, il rinnovo del contratto in scadenza con la Vecchia Signora tarda ad arrivare. L’investimento Vlahovic potrebbe davvero significare addio alla Joya dal prossimo luglio.

Dybala nel mirino di Guardiola: Juve ed Inter spiazzate

