Juventus scatenata, non solo Vlahovic: altro bomber in estate

La Juventus si avvicina al colpaccio Vlahovic dalla Fiorentina in questa sessione invernale di calciomercato: ma in estate arriva un altro bomber

Il calciomercato invernale si infiamma in questa ultima settimana di apertura. La Juventus infatti sembrerebbe aver recepito il messaggio di Daniele Pradè sul futuro e il costo di Dusan Vlahovic, e sembrerebbe pronta a portare il bomber a Torino. L’investimento ovviamente sarà cospicuo, ma stiamo anche parlando di uno dei bomber più interessanti nel panorama europeo.

In questa stagione Vlahovic ha collezionato 24 presenze, mettendo a segno la bellezza di 20 gol. Così mentre il bomber serbo sembrerebbe essere sempre più vicino alla Juventus, i bianconeri non vogliono accontentarsi. A giugno potrebbe partire l’assalto a un altro bomber che sta sorprendendo tutti in Serie A.

Juventus, non solo Vlahovic: nel mirino anche Scamacca

Potrebbe non bastare Dusan Vlahovic alla Juventus. Infatti mentre la trattativa per il bomber della Fiorentina sembrerebbe essere più che avviata, i bianconeri pianificano un altro colpo in attacco per la prossima estate. Infatti, secondo quanto riportato dal giornalista Paolo Paganini, la Juventus continuerebbe a essere sulle tracce di Gianluca Scamacca.

Il bomber del Sassuolo in 23 partite giocate ha segnato 9 gol, conquistando anche la chiamata in Nazionale di Roberto Mancini. Così con i probabili addii di Morata e Dybala, la Juventus starebbe pensando proprio a Scamacca per rinforzare il proprio reparto offensivo. Una rivoluzione a Torino che sta iniziando a prendere piede.