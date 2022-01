Calciomercato Juventus, svolta per l’addio: colpo immediato

Un colpo nelle ultime ore del calciomercato invernale, svolta per l’obiettivo della Juventus di Allegri

L’ultimo impegno in campionato ha visto la Juventus pareggiare 0-0 a San Siro contro il Milan di Pioli. I bianconeri, in attesa di tornare in campo per il match contro l’Hellas Verona, si stanno dedicando anima e corpo al calciomercato invernale. Gennaio ha visto il colpo Vlahovic, che ha salutato la Fiorentina ed è approdato da poche ore alla Continassa. Il serbo potrebbe non essere l’ultima operazione che la ‘Vecchia Signora’ ha intenzione di attuare da qui al 31 gennaio.

Uno dei reparti che, maggiormente, ha deluso le aspettative in questa prima parte di stagione è stato certamente il centrocampo. Da Ramsey, che già la scorsa estate avrebbe potuto dire addio alla Torino bianconera, fino a Rabiot e Bentancur. Adesso, però, per la Juventus rischia di arrivare una brutta notizia per uno dei nomi che con maggiore costanza è circolato nelle ultime settimane per la mediana di Massimiliano Allegri.

Juventus, colpo Bruno Guimaraes: chiusura ad un passo

Si tratta di Bruno Guimaraes. Il calciatore brasiliano, protagonista di 25 presenze e 6 assist con la maglia del Lione, è destinato a vestire la maglia del Newcastle. Il talento verdeoro sta stupendo con la maglia della squadra francese ma il suo futuro sarà con ogni probabilità in Premier League. I ‘Magpies’ hanno intenzione di stringere per il 24enne di Rio de Janeiro e l’annuncio potrebbe arrivare già nelle prossime ore.

Prima del 31 gennaio, dunque, il Newcastle potrebbe anticipare e beffare la Juventus nella corsa a Bruno Guimaraes con un’offerta vicina ai 50 milioni.