Calciomercato, Vlahovic alla Juventus: ora è UFFICIALE

Ufficiale, Dusan Vlahovic è un nuovo calciatore della Juventus: depositato in Lega il nuovo contratto del bomber serbo ex Fiorentina

Non ci sono più dubbi, ora è arrivata anche l’ufficialità a suggellare il trasferimento. Dusan Vlahovic è un nuovo giocatore della Juventus. Il bomber serbo ex Fiorentina ha svolto in mattinata le visite mediche alla Continassa, per poi mettere nero su bianco sul nuovo contratto. Un matrimonio che dava la sensazione di doversi compiere da tempo. L’attaccante, infatti, voleva solo i bianconeri e ha messo alle strette la Viola rifiutando diverse proposte di rinnovo.

A quel punto i toscani hanno dovuto cederlo già nel calciomercato di gennaio per non rischiare di perderlo a zero nel 2023 e ricavare il più possibile dal suo addio. E le cifre, non a caso, sono parecchio elevate. Al club di Commisso sono andati 68 milioni di euro più 7 di bonus (75 totali), mentre al classe 2000 un quinquennale da 7 milioni netti a stagione.

Calciomercato, Juventus-Vlahovic è ufficiale: depositato il contratto in Lega

Un colpo che ha fatto molto rumore e rilancia le aspettative della Juventus nella stagione in corso oltre che nel prossimo futuro. D’altronde, si tratta di uno dei migliori giovani al mondo nel suo ruolo. Vlahovic adesso è pronto a confermare le sue straordinarie qualità alla corte di Massimiliano Allergi. Il serbo vuole prendersi tutto.