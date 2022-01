Milan, Conte dice no: pronta l’alternativa dalla Premier

Il Milan studia le nuove mosse di calciomercato: Conte allontana un obiettivo ma si avvicina la chiusura per un calciatore di Premier

La stagione del Milan sta andando per il verso giusto e i rossoneri continuano a lottare per raggiungere la miglior posizione in classifica in Serie A. Al momento i rossoneri sono al secondo posto e hanno un distacco di quattro punti dall’Inter capolista, anche se i nerazzurri hanno disputato una gara in meno e pertanto lo svantaggio potrebbe crescere ulteriormente.

Calciomercato Milan, Conte blocca Tanganga: assalto a Bailly

Il Milan intanto sta lavorando insistentemente sul calciomercato e vorrebbe rinforzarsi ulteriormente per on avere rimpianti in questo finale di stagione. I rossoneri cercano dei rinforzi in difesa ma un obiettivo sembra sfumare: secondo quanto riportato da ‘Tribal Football’, sarebbe lontano l’obiettivo Tanganga.

Il calciatore del Tottenham infatti sarebbe stato bloccato da Antonio Conte e il Milan ora dovrebbe cambiare obiettivo. I rossoneri ora potrebbero puntare su Eric Bailly, che sembra essere in uscita dal Manchester United. Sarebbe pronto un nuovo assalto e un indizio arriva anche dai bookmakers.

Nelle quote della Snai, infatti, il passaggio di Bailly al Milan è sceso a quota 2.00. L’ivoriano ha poco spazio nei ‘Red Devils’ e potrebbe provare a rilanciarsi in Serie A.