Tutto su de Ligt in estate: lo scambio che fa tentennare la Juventus

Un top club starebbe puntando fortemente Matthijs de Ligt in vista del prossimo calciomercato estivo: scambio da urlo con la Juventus

Il calciomercato di gennaio della Juventus si sta concludendo a suon di botti e colpi di scena. Dopo aver strappato Vlahovic alla Fiorentina, la ‘Vecchia Signora’ si sta concentrando sul centrocampo sia in uscita che in entrata. Per quanto riguarda le cessioni è fatta per il passaggio al Tottenham di Rodrigo Bentancur, il quale permette a Zakaria di raggiungere a breve la corte di Allegri.

Nonostante i torinesi abbiano fatto fuoco e fiamme riscaldando il gelido inverno, la mente della dirigenza è già proiettata all’estate. In particolare, uno dei protagonisti della prossima finestra di trasferimenti potrebbe essere Matthijs de Ligt. Negli ultimi mesi sono aumentate le incertezze sul futuro del difensore olandese, mai veramente integratosi nel mondo Juve. Ad accendere i dubbi ci ha pensato il suo potente procuratore Mino Raiola, affermando di recente che il suo assistito si sente pronto ad intraprendere un nuovo cammino.

Calciomercato Juventus, vogliono de Ligt in estate: scambio da urlo

Al suono di queste parole, i top club hanno immediatamente drizzato le orecchie. A tal proposito, de Ligt piace non poco al Chelsea di Tuchel, che potrebbe provare ad intavolare un importante scambio con la Juventus. Sul piatto 23 milioni di euro più il cartellino di Jorginho (valutato intorno ai 50 milioni), uomo d’ordine da tempo apprezzato dalla ‘Vecchia Signora’.

È bene ricordare in ogni caso che la Juventus al momento è ancora intenzionata a puntare forte su de Ligt per il presente e per il futuro. Va detto, però, che l’intervento di Raiola ha generato un po’ di tensione e una proposta come quella sopra citata potrebbe davvero convincere i bianconeri a privarsi del proprio gioiello.