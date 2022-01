Inter, ipotesi Calhanoglu bis: nuovo colpo a zero dal Milan

Tutti ricordano il colpo dell’Inter a parametro zero in estate dal Milan, così a giugno i nerazzurri potrebbero anticipare anche la Juventus

Pausa per le Nazionali che permette ai club italiani e non solo di concentrarsi sulle ultime ore della sessione invernale di calciomercato rimaste. In casa Inter però si è anche lungimiranti e si ragiona anche su eventuali colpi da mettere a segno in estate.

Il pericolo per Simone Inzaghi tra sei mesi potrebbe essere quello di veder partire Stefan de Vrij, una delle colonne portanti della difesa interista, che ha attirato l’interesse di diversi club europei. Così in caso di addio dell’olandese l’Inter potrebbe provare l’ennesimo colpo a sorpresa dal Milan, proprio come accadde la scorsa estate con l’arrivo a parametro zero di Hakan Calhanoglu. Questa volta il colpo sarebbe però in difesa, anticipando anche la Juventus.

LEGGI ANCHE >>> Affare con l’Inter in estate: Messi spinge per chiudere

Inter, addio de Vrij: Romagnoli l’erede a zero. Juventus anticipata

Calciomercato invernale che si appresta a volgere al termine, ma l’Inter si prepara già a quella estiva, dove sia gli arrivi che gli addii potrebbero essere molto importanti. A essere sacrificato potrebbe essere Stefan de Vrij, difensore dell’Inter che vanta l’interesse di molti top club europei, e che in estate potrebbe partire.

LEGGI ANCHE >>> Via libera Juve, ‘allarme’ Inter: Conte prova il triplo ‘scippo’

Così per sostituire l’olandese l’Inter potrebbe mettere ancora una volta il mirino in casa Milan. L’estate scorsa proprio dai rossoneri arrivò Hakan Calhanoglu a parametro zero, e allo stesso modo quest’anno potrebbe arrivare Alessio Romagnoli. Il difensore classe 1995 a giugno vedrà scadere il proprio contratto con i rossoneri, così i nerazzurri potrebbero ancora una volta beffare i ‘cugini’ milanisti e non solo. Infatti sulle tracce di Romagnoli da tempo c’è anche la Juventus, che rischia di essere anticipata a sua volta dall’Inter. Una situazione scomoda per il Milan che potrebbe ripetersi per il secondo anno consecutivo.