Affare con l’Inter in estate: Messi spinge per chiudere

Lautaro Martinez potrebbe lasciare l’Inter e finire concretamente nel mirino del Paris Saint Germain: spinge anche Messi

Compagni di reparto in Nazionale, Lionel Messi e Lautaro Martinez potrebbero ritrovarsi a giocare in coppia anche al Paris Saint-Germain, proprio grazie alla “spinta” della Pulce.

Lionel Messi potrebbe risultare decisivo nel possibile passaggio di Lautaro Martinez al Paris Saint-Germain. Una trattativa non semplice, legata a diversi “incastri” di mercato, ma che potrebbe infiammare il prossimo calciomercato estivo sull’asse che da Milano porta a Parigi.

Per fare spazio a Lautaro Martinez, il Paris Saint-Germain dovrebbe liberare due caselle nel reparto avanzato. Sono molti – forse troppi – gli attaccanti in forza alla formazione parigina che in estate potrebbe operare una mini-rivoluzione offensiva dopo il mercato scoppiettante della scorsa estate che ha portato Lionel Messi all’ombra della Torre Eiffel.

Calciomercato Inter, Lautaro Martinez a Parigi grazie a Messi

La prima partenza estiva in casa Psg dovrebbe essere quella di Kylian Mbappé: arrivato a Parigi nell’estate del 2018 dopo un ulteriore anno di prestito al Monaco, l’attaccante classe ’98 è diventato uno dei calciatori più importanti al mondo, diplomandosi per tre volte di fila capocannoniere in Ligue 1 e diventando campione del mondo con la Nazionale francese nel 2018. Da tempo si rincorrono voci su un suo possibile divorzio col Psg, complice anche l’imminente scadenza del contratto (fissata al prossimo 30 giugno).

Altro presupposto per aprire le porte a Lautaro Martinez è rappresentato dalla partenza di Mauro Icardi, autore di cinque gol in ventitré presenze in questa stagione. L’ex Sampdoria ha altri due anni e mezzo di contratto, ecco perché in estate potrebbe essere ceduto a titolo definitivo, senza escludere la possibilità di un ritorno in Italia. A quel punto il Paris Saint Germain aprirebbe le porte a Lautaro Martinez. L’argentino ha siglato dodici reti in ventotto partite in questa stagione, risultando spesso decisivo per l’Inter di Simone Inzaghi. In estate le strade del Toro e dei nerazzurri potrebbero dividersi, con la complicità di Lionel Messi.