Pogba alla Juventus Rangnick decisivo: adesso cambia tutto

Il futuro di Paul Pogba resta avvolto dal mistero: possibile svolta a sorpresa, decisivo il tecnico del Manchester United

La volontà della Juventus è chiara: dopo una prima parte di stagione decisamente deludente, i bianconeri vogliono tornare protagonisti in Italia ed Europa. Se la Champions League è ancora alla portate della squadra di Allegri, in Serie A la classifica piange ed il calciomercato, in tal senso, sta aiutando non poco la ‘Vecchia Signora’. L’acquisto di Dusan Vlahovic, in tal senso, è solo il primo tassello per sperare di tornare ‘grandi’ in tempi brevi. Un altro nome che a più riprese è stato avvicinato ai colori bianconeri è chiaramente quello di Paul Pogba. Il francese piace e non poco ai vertici juventini: adesso però, tutto può mutare.

Secondo quanto viene riportato dal quotidiano britannico ‘The Sun’, Paul Pogba sarebbe disposto a rimanere al Manchester United, prolungando il contratto in scadenza con i ‘Red Devils’ il prossimo 30 giugno. Ad una condizione, però: la permanenza di Ralf Rangnick. Nonostante il campione francese sia fermo ai box da novembre per un infortunio, l’ex tecnico di Lipsia e Salisburgo ha conquistato Pogba, che non vede l’ora di tornare disponibile per lavorare con l’attuale allenatore del Manchester United.

Juventus, Rangnick ‘decide’ il destino di Pogba

Si parla da tempo di un possibile cambio di ruolo per il tedesco, accostato negli anni scorsi al Milan. Un ruolo dirigenziale che lascerebbe spazio ad un nuovo tecnico per i ‘Red Devils’: una situazione che Pogba, in questo momento, spera non si verifichi. Se Rangnick dovesse effettivamente rimanere sulla panchina del Manchester United (la sua volontà, sin dall’approdo, è sempre stata quella di allenare la squadra) allora il destino di Pogba cambierebbe.

Spettatrice interessata della vicenda è chiaramente la Juventus che assapora il clamoroso e suggestivo ritorno a zero del gioiello transalpino, ceduto proprio agli inglesi per 105 milioni di euro nell’estate 2016. Un’opzione che potrebbe, dunque, sfumare: tutto passerà da quella che sarà la scelta del club per Rangnick.

Situazione dunque in divenire, Paul Pogba può allontanarsi definitivamente dalla Torino bianconera: tutto resta nelle ‘mani’ del tecnico tedesco.