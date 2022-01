Calciomercato, Caicedo all’Inter: ora è UFFICIALE

Dopo Gosens, l’Inter rimpolpa il reparto offensivo. Chiusa l’operazione per il prestito di Felipe Caicedo

L’Inter ufficializza il colpo Felipe Caicedo. Attaccante ecuadoriano classe 1988, vanta 29 reti in 114 presenze in Serie A, 28 delle quali siglate con la maglia della Lazio e con Simone Inzaghi in panchina.

L’attaccante ha giocato la prima metà della stagione nel Genoa, senza incidere particolarmente. Ora ha la possibilità di riscattarsi con il mister che ha sempre creduto in lui. Di seguito il comunicato ufficiale dell’Inter: “FC Internazionale Milano comunica di aver trovato un accordo con il Genoa per il trasferimento del calciatore Felipe Salvador Caicedo Corozo. L’attaccante ecuadoriano – continua il club – arriva in nerazzurro in prestito fino al 30 giugno 2022″.