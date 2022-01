Via libera Juve, ‘allarme’ Inter: Conte prova il triplo ‘scippo’

Il Tottenham fa spesa in Serie A. Nel mirino due giocatori della Juventus ed un difensore dell’Inter

L’ultima settimana di calciomercato ha visto la Juventus tra le protagoniste assolute. La Vecchia Signora si è infatti assicurata Dusan Vlahovic, bomber per il futuro. In uscita invece, potrebbero nascere delle trattative con la il Tottenham di Conte e Paratici.

I 75 milioni di euro spesi per l’acquisto di Dusan Vlahovic rappresentano un ingente investimento. Non è escluso dunque che ci sia qualche cessione di lusso per rimpolpare le casse del club di Agnelli. In particolare, il Tottenham avrebbe messo nel mirino due giocatori bianconeri: si tratta di Bentancur e Kulusevski, tra i più deludenti nella prima metà di stagione. Il centrocampista uruguaiano – a Torino dalla stagione 2017/2018 – può partire per 25 milioni di euro. L’esterno svedese invece, potrebbe essere ceduto con la formula del prestito con diritto di riscatto. Conte inoltre, avrebbe messo nel mirino un suo ex difensore.

Juve e Inter tentate da Conte: De Vrij, Bentancur e Kulusevski nel mirino

Il Tottenham fa spesa in Serie A. Inevitabile, considerando che gli Spurs sono allenati da Antonio Conte ed hanno Fabio Paratici come direttore sportivo. Oltre a Bentancur e Kulusevski, i due italiani avrebbero intenzione di prelevare Stefan De Vrij dall’Inter. Il difensore classe 1992, ha il contratto in scadenza a giugno 2023. Nonostante ciò, i nerazzurri non lo valutano meno di 30 milioni e sarebbero disposti a trattare a partire da giugno.

Saranno decisivi gli ultimi giorni di calciomercato, soprattutto per quanto riguarda l’asse Juventus-Tottenham. Gli inglesi non sono riusciti a chiudere il colpo Adama Traorè ed ora hanno bisogno di un rinforzo nel reparto offensivo. Kulusevski potrebbe essere l’uomo giusto ed il canale preferenziale di Paratici con i bianconeri potrebbe favorire la ‘fumata bianca’.